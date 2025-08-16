ua en ru
В Харькове мужчина с ножом напал на полицейского и работников ТЦК, его задержали

Суббота 16 августа 2025 14:06
UA EN RU
В Харькове мужчина с ножом напал на полицейского и работников ТЦК, его задержали Фото: в Харькове мужчина ножом травмировал полицейского и трех работников ТЦК (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Харькове вечером 14 августа мужчина напал с ножом на полицейского и трех работников ТЦК, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Telegram Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что 36-летнему мужчине, который напал на полицейского и представителей ТЦК и СП, вручено подозрение.

Подробности дела

Известно, что 14 августа около 22:15 полицейский совместно с работниками районного ТЦК и СП проводили оповещение военнообязанных по поводу мобилизационных мероприятий во время военного положения.

Во время этих мероприятий полицейский подошел к мужчине для проверки документов. В этот момент мужчина достал нож и нанес правоохранителю удар в височную область. В дальнейшем нападающий поочередно ударил трех сотрудников ТЦК: одного - ножом в голову и руку, второго - в голову и подключичную область, а третьего - в область туловища.

Подозреваемый сразу убежал по дворам и пытался скрыться. Однако правоохранители оперативно установили его местонахождение.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, им оказывают необходимую помощь.

Инциденты с ТЦК

Ранее сообщалось, что на Волыни группа людей напала на служебное авто ТЦК и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Одним из нападавших оказался староста Соловичевского старостинского округа.

Кроме того, 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.

Однако впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора. Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.

