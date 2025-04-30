В Харькове мужчина с ножом напал на ТЦК: полиция раскрыла первые детали конфликта

В одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.
"29 апреля в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт", - сказано в сообщении.
По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож угрожал его применением.
При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он пояснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.
Вещественное доказательство - нож изъято.
По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.
Напомним, в Одессе трое мужчин выдавали себя за представителей ТЦК и силой удерживали людей. Всем им объявили о подозрении в незаконном лишении свободы.
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