В Харькове мужчина с ножом напал на ТЦК: полиция раскрыла первые детали конфликта

В одном из районов Харькова во вторник, 29 апреля, произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

"29 апреля в отдел полиции № 1 Харьковского РУП № 3 поступило сообщение от оператора "102" о том, что во время проверки учетных документов у граждан произошел конфликт", - сказано в сообщении.

По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож угрожал его применением.

При выезде следственно-оперативной группы к правоохранителям с письменным заявлением обратился сотрудник Шевченковского РТЦК и СП. Он пояснил, что нарушитель не прошел проверку военно-учетных документов и во время конфликта угрожал ему ножом.

Вещественное доказательство - нож изъято.

По данному факту сектором дознания отдела полиции № 1 Харьковского РУП № 3 ГУНП в Харьковской области открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пробационный надзор на срок до двух лет или ограничение свободы на тот же срок.