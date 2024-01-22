В Харькове мужчина из-за ревности взорвал гранату в магазине

Как рассказали в полиции, около 18:00 в отдел поступил вызов от продавца магазина. Прибыв по указанному адресу, правоохранители установили, что к продавщице пришел ее 32-летний сожитель.

В ходе конфликта на почве ревности мужчина бросил в помещение магазина страйкбольную гранату.

По данному факту было возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас он задержан.

Напомним, в середине декабря в Закарпатской области депутат взорвал гранаты в здании сельсовета. В результате инцидента десятки человек получили ранения.

Также РБК-Украина сообщало, что в частном секторе Подольского района Киева в результате взрыва гранаты погиб человек. Было начато уголовное производство по факту умышленного убийства с дополнительной отметкой "несчастный случай".

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