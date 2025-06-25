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В Харькове 19-летняя девушка подорвала военных, один погиб (фото)

Харьков, Среда 25 июня 2025 11:26
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В Харькове 19-летняя девушка подорвала военных, один погиб (фото) Фото: в Харькове 19-летняя девушка взорвала скутер с военными (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Ірина Глухова

В Харькове правоохранители задержали 19-летнюю местную жительницу, которую подозревают в совершении террористического акта, в результате которого погиб военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали дела

По данным следствия, 20 июня около 14:00 в парке в Индустриальном районе Харькова взорвался скутер, в результате чего погиб 26-летний военный, еще один - 29-летний - получил тяжелые ранения. По одной из версий, украинские защитники прибыли на место, чтобы забрать скутер, который им якобы передал кто-то из гражданских.

Как установило расследование, задержанная вышла на контакт с представителем РФ через Telegram. За денежное вознаграждение она согласилась выполнить задание - подорвать украинских военных.

Девушка, по инструкциям куратора, самостоятельно изготовила взрывное устройство с дистанционным управлением. Утром 20 июня она появилась в парк и достала ключи из тайника в скутере. После обеда она вернулась и поместила в багажник транспортного средства черный рюкзак со взрывчаткой.

Когда военные подошли к скутеру, чтобы загрузить его в автомобиль, взрывчатка была приведена в действие дистанционно. Один из бойцов погиб на месте.

Арест фигурантки

Подозреваемую задержали по месту жительства. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры - девушку взяли под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается.

Фото: в Харькове 19-летняя девушка подорвала скутер с военными (t.me/prokuratura_kharkiv)

Напомним, в Киеве Герою Украины в день рождения сожгли автомобиль. Подозреваемым оказался бывший военнослужащий, его задержали.

Также СБУ разоблачила "крота", который работал водителем-электриком в одной из воинских частей и корректировал вражеские удары по центральному региону Украины.

Кроме того, Служба безопасности Украины задержала киевлянина-предателя, который готовил серию терактов в украинской столице.

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