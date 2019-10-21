В "Харківгазі" розповіли, як розподілять кошти з нового тарифу

АТ "Харківгаз" направить кошти з нового тарифу на заміну непридатних лічильників, а також інвестує в надійність і безперебійність поставок газу. Про це повідомляє прес-служба компанії.

У жовтні НКРЕКП затвердила новий підхід оплати послуг з доставки газу для споживачів і розглянула проект нового тарифу на розподіл. Вартість послуг буде залежати від обсягу газу, використаного споживачем за попередній рік. Вона буде виплачуватися рівними частинами протягом року.

У прес-службі зазначили, що для споживачів регіону перегляд НКРЕКП тарифу АТ "Харківгаз" дозволить виконувати безкоштовну заміну непридатних лічильників газу. У новому тарифі на заміну приладів обліку споживачів-фізичних осіб передбачено 15,4 млн гривень на рік. В діючому тарифі така стаття витрат відсутня. Тому клієнти компанії оплачували заміну лічильників газу в своєму домоволодінні самостійно.

"Втричі збільшується розмір інвестицій в надійність і безперебійність поставок газу споживачам. В Харківській області налічується 17 тис. км розподільчих газопроводів, по яких паливо надходить в будинки клієнтів компанії. З них 1,5 тис. км вже амортизовані і потребують заміни. Але діючий тариф дозволяє інвестувати в газорозподільну систему лише 55 гривень на один кілометр мереж в місяць. Для Харківської області виділене НКРЕКП фінансування в 10 разів менше реальної потреби в інвестиціях. Така ситуація призводить до щорічного зростання протяжності зношених ділянок газопроводів", - йдеться в повідомленні.

За словами прес-служби, додаткові засоби будуть виділені на безпеку споживачів газу і роботу аварійно-диспетчерської служби.

"В Харківській області газифіковано близько 800 населених пунктів. Щоб своєчасно надати допомогу споживачеві, бригада АДС повинна мати спеціалізований автомобіль у справному технічному стані, пальне для нього, інструменти, прилади. Але автотранспорт АТ "Харківгаз" на 40% замортизований, вартість пального, інструментів, обладнання для ремонту і ліквідації аварійних ситуацій роками не переглядалася НКРЕКП. Для своєчасного і оперативного виконання необхідних робіт, у новому тарифі передбачено зростання видатків на пальне, ремонт і матеріали на 33%", - йдеться в повідомленні.

Після затвердження нового тарифу АТ "Харківгаз", середній платіж за доставку газу для мешканців Харківської області складе близько 116 гривень на місяць. Ці кошти будуть спрямовані на підтримку поточної роботи мереж, екстрений ремонт газопроводів, модернізацію газорозподільної системи, роботу аварійно-диспетчерської служби, установку, заміну, повірку лічильників, сервіси для клієнтів, податки.

За словами прес-служби, співробітники операторів ГРМ також зможуть розраховувати на заробітну плату на рівні середньої по іншим промисловим підприємствам.

"Зараз середня тарифна заробітна плата в газорозподільній галузі наднизька - близько 5 тис. гривень. Це призводить до масових звільнень робітників. В АТ "Харківгаз" не заповнено 700 вакансій і їх кількість постійно зростає", - зазначила голова профспілки працівників АТ "Харківгаз" Ольга Василенко.

У прес-службі також зазначили, що одночасно з наявністю тарифних коштів на зарплати, інвестиції, ремонти, облік газу, газорозподільні компанії повинні мати економічно-обґрунтовані фінансові ресурси для розрахунків з іншими учасниками газового ринку.

"Протягом останніх п'яти років необґрунтований, дискримінаційний тариф на розподіл, встановлений НКРЕКП для АТ "Харківгаз", призвів до збитків майже 2 млрд гривень. Це, в тому числі кошти, які повинні бути оплачені АТ Укртрансгаз НАК "Нафтогаз України". У травні 2019 року шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив протиправність бездіяльності НКРЕКП щодо перегляду тарифу на розподіл газу для АТ "Харківгаз", зобов'язав регулятора встановити економічно-обґрунтований тариф і компенсувати збитки", - йдеться в повідомленні.