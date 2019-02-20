"Харківгаз Збут" на 20% зменшив ціну газу для комерційних споживачів

С начала отопительного сезона ООО "Харьковгаз Сбыт" на 20% уменьшил цену природного газа для коммерческих потребителей. Она обуславливается рынком и свободно устанавливается между поставщиком и потребителем. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что благодаря уменьшению цены, более 3,5 тыс. бизнес-клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" получили возможность сэкономить расходы на энергоносители.

"В октябре 2018 года стоимость природного газа для коммерческих потребителей составляла почти 12,5 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м (без учета транспортных услуг и НДС). В текущем месяце цена газа для бюджетных учреждений, предприятий, организаций менее 10 тыс. гривен за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Кроме конкурентоспособной цены, ООО "Харьковгаз Сбыт" предлагает своим клиентам оптимальные условия расчетов и стабильные поставки газа.

"Среди коммерческих клиентов нашей компании - бюджетные учреждения и организации, обеспечивающие теплом объекты социальной сферы. Мы привыкли работать в условиях жесткой ответственности. Поэтому нет случаев, когда школы, детсады, больницы оставались без газа по вине поставщика", - отметила начальник отдела сопровождения клиентов ООО "Харьковгаз Сбыт" Виктория Олейник.

В течение 2018 года к новым бизнес-клиентам ООО "Харьковгаз Сбыт" присоединились почти 100 предприятий и организаций Харьковской области. Потребители-юридические лица самостоятельно определяют поставщика с которым хотят сотрудничать. В соответствии с положениями статьи 12 Закона Украины "О рынке природного газа", поставки природного газа юридическим лицам осуществляется по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем.

В свою очередь, цену на газ для нужд населения определяет и утверждает Кабинет Министров Украины.