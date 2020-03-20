"Харківгаз": Оператор ГТС несанкціоновано приписує накопичені тепловиками борги за газ

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У компанії наголошують, що дії Оператора ГТС створюють загрозу безперебійному газопостачанню підприємств

У березні 2020 року АТ "Харківгаз" отримав від ТОВ "Оператор ГТС" реєстр на відключення двох комунальних підприємств Харківської області. Не оплачений тепловиками газ на суму 24 млн гривень "Оператор ГТС" намагається приписати оператору газорозподільної мережі "Харківгаз". Таку заяву зробили у прес-службі "Харківгазу".

"Несанкціоновані дії "Оператора ГТС" створюють загрозу безперебійному газопостачанню підприємств, від яких залежить тепло і комфорт 300 тисяч мешканців Харківської області. В умовах діючого карантину, це загрожує дестабілізацією ситуації і ускладненням соціальної обстановки. У зв'язку з цим "Харківгаз" вже звернувся до Президента України, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів і в Харківську обласну державну адміністрацію з проханням не допустити виходу ситуації з-під контролю і зобов'язати Оператора ГТС і НАК "Нафтогаз України" виконувати свої зобов'язання, діяти в рамках закону для стабільного завершення опалювального сезону", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що оператор газорозподільної мережі "Харківгаз" не є постачальником газу і відповідає виключно за його доставку споживачам Харківської області. Постачальником газу для підприємств теплокомуненерго на всій території України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів №867, на період до 20 травня 2020 року є НАК "Нафтогаз України". За Кодексом ГТС, неплатежі теплових підприємств Оператор ГТС зобов'язаний фіксувати саме за чинним постачальником. За словами прес-служби, замість цього, Оператор ГТС "несанкціоновано намагається приписати "Харківгаз" неплатежі КП "Обласний інформаційно-технічний центр" на суму 24 млн гривень, за спожиті 4,2 ​​млн куб. м".

"З лютого 2020 року НАК "Нафтогаз України" ухиляється від оформлення поставок газу для харківського КП "Обласний інформаційно-технічний центр". А з березня 2020 року "Нафтогаз" призупинив оформлення документів на поставку газу для КП "Теплові мережі Роганської сільради" - ще одного комунального підприємства Харківщини. Такі дії є порушенням Законів України "Про ринок природного газу" та "Про теплопостачання", а також розпорядження Кабінету Міністрів №921-р від 29 вересня 2019 року, яке зобов'язує всіх учасників ринку газу, поряд з обласними державними адміністраціями, забезпечити стабільне проходження поточного опалювального сезону. Це підтвердив і Господарський суд Харківської області, рішенням якого від 3 лютого 2020 року введено заборону на обмеження газопостачання для КП "Обласний інформаційно-технічний центр", - йдеться у повідомленні.

За словами прес-служби, зараз фахівці "Харківгазу" забезпечують стабільну доставку газу всім тепловим підприємствам Харківської області, що дозволяє в період карантину підтримувати нормальні умови в тисячах квартир, будинків і сотнях лікарень області.