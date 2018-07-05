У Харкові зловмисники напали на офіс ЛГБТ-спільноти

На місці події правоохоронці вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики

У Харкові вчора, 4 липня 2018 року, зловмисники здійснили напад на офіс ЛГБТ-спільноти, розміщений на Подільському провулку. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.

"Невідомі у протигазах увірвалася до приміщення, кинули димову шашку та розпилили речовину з газових балончиків. Також вони пошкодили майно організації", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, правоохоронцям повідомили про подію близько 21:00. На місці події правоохоронці вилучили корпус гранати та 2 порожніх газових балончики.

Наразі за вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, зловмисникам загрожує до 4 років позбавлення волі.

Фото: місце події (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві зі стріляниною пограбували конвертаційний центр.