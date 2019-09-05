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У Харкові застрелився працівник виправної колонії

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 13:34
У Харкові застрелився працівник виправної колонії
Ілюстративне фото (hk.npu.gov.ua)

Поліція відкрила кримінальну справу

У Харкові застрелився працівник виправної колонії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу управління Нацполіції Харківської області.

Зокрема, 4 вересня о 13:05 до Новобаварського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що у виправній колонії застрелився зі службової зброї АК-74 молодший інспектор відділу охорони.

"Як з’ясувалося, того дня о 08:00 він заступив на чергування і перебував на своєму посту на оглядовій вишці. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група та керівництво районної поліції. По прибуттю поліцейських дана інформація підтвердилась. Загиблим виявився мешканець міста Лозова", - вказано у повідомленні.

Так, за даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Зараз проводиться перевірка по встановленню усіх обставин події.

Нагадаємо, наприкінці серпня в Одеській області військовий застрелив товариша по службі.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні у Первомайську Миколаївської області застрелився кандидат в народні депутати.

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