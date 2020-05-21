​​У Харкові зареєстровано завізний випадок малярії. Студент, якому 20 років, приїхав в Україну 3 вересня 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров'я.

Перші симптоми (слабкість, біль у горлі, температура тіла підвищилася до 37 С.) з’явилися ще 9 травня, але він звернувся в лікарню лише через 6 днів.

Під час лабораторного дослідження у молодого чоловіка виявили збудники малярії P.vivax та P.оvale (збудники малярії такого типу можуть жити в організмі людини безсимптомно до трьох років).

"16 травня молодого чоловіка госпіталізували із діагнозом малярія.

За місцем проживання хворого провели епідеміологічне та ентомологічне обстеження. У зв’язку із відсутністю на сьогодні генерації малярійних комарів, малярійний сезон у Харкові не розпочався", - заявивли у ЦГЗ.

Нагадаємо, в Україні наразі епідемія коронавірусу. Наразі зафіксовано 19 706 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 579 - летальні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе за місяць вийти з усіх етапів коронавірусу.