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У Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих COVID-19

Новость на русском → Харків, Вівторок 30 березня 2021 16:11
У Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих COVID-19 Фото: У Харкові зайнято майже 90% COVID-ліжок (freepik com)
Автор: Андрій Козловський

Харків поки не переступає поріг "помаранчевої" зони карантину. Однак у міських медзакладах включена 87,2% ліжок, призначених для лікування хворих COVID-19.

Про це повідомляє прес-служба Харківської міськради, сказала на робочій нараді заступник міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, наразі 732 пацієнти проходять лікування в стаціонарі, з них 438 знаходяться на кисневої підтримки. Вона також зазначила, що в міських поліклініках триває тестування усіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застуди.

"Всього було протестовано 51 тисяча осіб, 8 тисяч 370 результатів виявилися позитивними", - сказала Горбунова-Рубан.

За її словами, Харків залишиться у помаранчевій зоні, якщо дані по рівню захворюваності на цьому тижні не перевищать показники минулого на 50%. Зараз цей показник становить 26%.

У Харкові станом на 30 березня, за даними Харківського обласного лабораторного центру, - 538 нових випадків захворювання коронавірусом. З початку епідемії зареєстровано 69 813 випадків.

Нагадаємо, в "червоній" зоні карантину знаходяться Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Чернівецька і Чернігівська області. Там діють найбільш жорсткі карантинні заходи.

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