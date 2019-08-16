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У Харкові "мінування" 4 готелів кваліфікували як теракт

Новини » Надзвичайні події    16.08.2019 - 10:48
У Харкові "мінування" 4 готелів кваліфікували як теракт
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході обстеження вибухові пристрої не виявили

Поліція Харкова кваліфікувала як теракт повідомлення про "мінування" чотирьох готелів та їдальні у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Так, інформація про те, що в готелях на проспекті Гагаріна, вулиці Сумській, майдані Свободи, проспекті Незалежності та їдальні по вулиці Кримська знаходиться вибухівка, надійшла до поліції 15 серпня.

Вказано, що за адресами виїжджали працівники слідчо-оперативних груп територіальних відділів поліції, кінологічного центру та вибухотехнічного управління поліції у Харківській області.

"Відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - інформують у поліції.

Зокрема, у ході ретельного огляду фахівці обстежили 5100 кв. метрів приміщень та 1870 кв. метрів прилеглої території об’єктів, евакуювали 15 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

Нагадаємо, 7 серпня у Харкові поліція перевіряла повідомлення про мінування 17 об'єктів.

Як писало РБК-Україна раніше, 18 липня у поліцію Харкова надійшло повідомлення про закладення вибухівки в 5 готелях, 21 житловому будинку, 22 торгових центрах і 8 медичних установах.

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