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У Харкові зафіксували випадок малярії, хворий помер

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові зареєстрували випадок малярії, який виявився летальним. Хворобу підтвердили у 44-річного чоловіка, який повернувся з Екваторіальної Гвінеї.

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Про це повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України.

Хворобу у чоловіка діагностували 19 грудня. Він розповів, що під час перебування за кордоном малярією не хворів, але його багато разів кусали комарі. Після повернення додому відчув симптоми, але до медиків звернувся через 10 днів.

"На жаль, стан пацієнта був уже дуже тяжким і прийом таблетованих протималярійних препаратів був неможливий. Врятувати чоловіка не вдалося", - додали в ЦГЗ.

Як зазначили в ЦГЗ, першими симптомами малярії є лихоманка, головний біль, сильне потовиділення, слабкість. Вони з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Симптоми можуть проявлятися слабко, що ускладнює виявлення малярії.

Нагадаємо, у травні в Харкові вже реєстрували завізний випадок малярії. Тоді хворобу діагностували у 20-річного студента.

Прогноз погоди
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