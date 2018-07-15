У Харкові затримали водія, який насмерть збив дитину у візку

Затриманому загрожує до 8 років позбавлення волі

У Харкові співробітники правоохоронних органів сьогодні, 15 липня, затримали і помістили в ізолятор тимчасового утримання водія, який насмерть збив дитину у візку. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначимо, дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 14 липня, близько 18.00 на проспекті Гагаріна.

Як повідомляється, 28-річний водій автомобіля "ВАЗ" не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і зачепив коляску, в якій знаходився п'ятимісячний хлопчик.

"В результаті аварії дитина отримала травми, не сумісні з життям. Його мати з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку перебуває в лікарні", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що за результатами медичного огляду водій виявився тверезим.

Згідно з повідомленням, наразі затриманому вже оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. ст 2. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

"Йому загрожує до 8 років позбавлення волі", - підкреслили в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті дорожньо-транспортної пригоди на трасі "Київ - Одеса" в Біляївському районі Одеської області загинула маленька дитина.

Як повідомлялося, на трасі зіткнулися легковий автомобіль і вантажівка, завантажена зерном. Після чого два транспортних засоби перекинулися в кювет. Внаслідок зіткнення загинула дитина, а 3 людини були госпіталізовані з травмами.