У Харкові було виявлено понад 400 випадків крадіжки газу, - "Харківміськгаз"

З початку 2019 року в Харкові фахівці АТ "Харківміськгаз" виявили 438 випадків несанкціонованого споживання природного газу. Своїми діями споживачі завдали шкоди державі і підприємству на суму понад 7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Серед встановлених фактів крадіжок цього року - 12 випадків несанкціонованих газопроводів, 177 випадків - втручання в лічильник, 222 - випадки несанкціонованого (самовільного) відновлення газоспоживання та підключення газових приладів, 27 - випадків пошкодження пломбувального матеріалу лічильника.

"Не є винятком, коли своїми необачними діями споживачі-нормовики піддають себе і оточуючих на небезпеку, самовільно встановлюють побутові газові прилади. Тому, АТ "Харківміськгаз" закликає жителів міста інформувати газову компанію про подібних випадках, оскільки від цього теж залежить безаварійність і безперебійність газопостачання міста. Щоб не платити за газ, споживачі втручалися в роботу лічильника для зменшення його показників, конструювали врізки в газопровід, самовільно підключали газове обладнання або відновлювали газопостачання. Але все таємне стає явним, і за такі дії доведеться нести відповідальність, навіть кримінальну", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі зазначили, що газова компанія підтримує думку споживачів щодо несправедливості по відношенню до законослухняним громадянам, які економлять дорогий ресурс і сплачують повністю за його використання, "в той час, як заможні споживачі, у яких великі домоволодіння, або підпільний бізнес, і які ведуть нечесну гру вдаються до обману і шахрайства"

За виявленими фактами незаконного відбору блакитного палива фахівці "Харківміськгазу" складають акти про порушення. Розмір компенсації розраховується у відповідності з вимогами Кодексу ГРМ і залежить від конкретного виду порушення. Крім суми збитків, споживачеві доведеться оплатити всі послуги по відключенню та відновлення газопостачання. Якщо ж споживач не визнає провини, питання стягнення збитків вирішується в судовому порядку. При цьому порушнику доведеться заплатити ще й судові витрати.