У Харкові зросло споживання природного газу, - "Харківміськгаз"

У 2018 року компанією протранспортовано понад 1,5 млн куб. м газу

По итогам 2018 года потребление природного газа в Харькове увеличилось на 8,2% по сравнению с 2017 годом. Увеличение объемов распределенного природного газа зафиксировано для всех категорий потребителей. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Харьковгоргаз".

В 2018 году компания протранспортировала более 1,5 млн куб. м газа. Это почти на 114 млн куб. м больше, чем в 2017 году.

По словам прес-службы, наибольший рост объемов потребления показали бытовые потребители города и предприятия теплокоммунэнерго. Они увеличились на 8,9% и на 11% соответственно. Такая тенденция обусловлена ​​аномально низкой температурой воздуха в марте прошлого года и ранним наступлением холодов в конце прошлого года.

"Промышленные предприятия также увеличили потребление на 8,2% или более 13 млн кубометров. Не отставали и религиозные организации, которые добавили около 8%. Рост объемов распределения природного газа ожидаемо привело и к росту задолженности за услуги по распределению. Только задолженность КП "Харьковские тепловые сети" на конец года превысила 120 млн. гривен", - говорится в сообщении.