В Харькові біля ОДА мітинг закінчився бійкою, невідомі розпилили сльозогінний газ

В Харькові біля обласної державної адміністрації (ОДА) пройшло зібрання громадян, під час якого сталися сутички, в результаті постраждали люди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обласну поліцію.

Як повідомляє поліція, під час заходу відбулася штовханина, яка була локалізована силами поліції.

"В ході акції невідома особа розпилила сльозогінний газ, в результаті чого за медичною допомогою звернувся 38-річний громадянин, поліцейський та представники ЗМІ", - йдеться у повідомленні.

Також потерпілий громадянин повідомив до поліції про те, що його вдарили та бризнули в обличчя з газового балончика.

За інформацією місцевих ЗМІ, біля стін ОДА зібралися близько семи чоловік, серед яких був і скандальний проросійський екс-депутат Андрій Лесик. Лесик анонсував мітинг "на підтримку розвитку, захисту російської мови" на своїй сторінці в Фейсбуці. На "мітинг" прийшли і більшість проукраїнських організацій, які спробували прогнати Лесика.

"Він робить картинку для російських ЗМІ. Нібито у нас знищують російську мову, хоча це повна маячня. Нам не потрібна ХНР, ми бачили весь цей пекло ще в 2014 році, і бачимо зараз на Донбасі", - заявив активіст.

Зазначимо, cлідчі Київського відділу поліції відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження через хуліганські дії під будівлею обласної державної адміністрації. Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі обставини події та причетні до неї особи встановлюються.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 січня у Києві за протиправні дії на Михайлівській площі поліцейські доставили в управління поліції 11 осіб.