У Харкові склали список тих, хто допомагає регіону боротися з коронавірусом

За підсумками збору коштів на підготовку Харківської області до епідемії коронавірусу сформований список харків'ян і компаній, які взяли фінансову участь у цьому процесі. Про це повідомляють "Українські новини" з посиланням на дані місцевих громадських організацій.

Повідомляється, що перший внесок у розмірі $2 млн зробив власник і президент групи DCH Олександр Ярославський. Цим коштом при підтримці мільярдера Джека Ма були закуплені гостродефіцитні у світі 100 тис. ПЛР-тестів на суму $850 тис. і 50 апаратів штучної вентиляції легенів.

Бізнесмени та лідери суспільної сфери Харкова, які були присутні на першому засіданні Харківського антикризового штабу 19 березня, також профінансували закупівлю різних життєво важливих для регіону медичних виробів на загальну суму $ 2,348 млн. У зв'язку з чим, Ярославський подякував всіх небайдужих, які брали участь у зборі грошей.

Варто відзначити, що всі проплати були зроблені безпосередньо постачальникам за прямим рахунками. Повний список відповідних фізичних і юридичних осіб наведено в таблиці.

За словами мера Харкова Геннадія Кернеса, завдяки такій підтримці регіон практично забезпечений необхідними ресурсами.

"Ми готові: у нас є і тести, і ШВЛ, та ін. апарати, які дарували підприємці, є можливість допомагати людям проднаборами та аптечками. Я купив за свої гроші як громадянин України подарував міській лікарні швидкої допомоги 4-ї лікарні невідкладної дихальний апарат з наркозним апаратом - оформив нотаріально і передав, як годиться. Всі ми працюємо - мер, губернатор, заступники, Олександр Ярославський, його брат, його друзі", - заявив Кернес.

Своєю чергою, додав Олександр Ярославський, зараз антикризовий штаб його початковому організаційному форматі виконав свою функцію щодо додаткового фінансового забезпечення регіону.

"На цьому моя активна частина закінчується, але я залишаюся поряд 24 години на добу", - сказав Ярославський після наради в ХОДА.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Харківська міськрада раніше виділив 60,5 млн грн на запобігання виникнення і розповсюдження коронавірусу на території міста.

1 Харків'янин Ярославський О.В. Оплатив придбання 100 тис. тестів на Covid-19 і 50 апаратів ШВЛ для лікарень 2 Харків'янин Фукс П.Я. Оплатив придбання 2 стаціонарних рентгенівських апаратів на 2 місця для лікарень 3 ТОВ "Хлібокомбінат Кулиничі" (Мисик Ю Ст..) Придбано 13 апаратів УЗД для лікарень 4 АТ "Трест Житлобуд-1" Виділені кошти на придбання медичного обладнання 5 Мер міста Кернес Г. А. Зі своїх особистих коштів придбав наркозно-дихальний апарат для лікарні 6 Компанія "Аптека 9-1-1" Придбано 2 пересувних 2-місних рентгенів для лікарень 7 Харків'янин Брагінський В.Л. Придбав 3 апарату УЗД для лікарень 8 Засновник торгового знака Symbol (Федорова О..) Придбала 10 моніторів пацієнта для лікарень 9 ТРЦ "Дафі" Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 10 АТ "Мегабанк" Придбано медичне обладнання для лікарень (центрифуги, шприцеві насоси, лампи для огляду) 11 ПАТ Завод "Фрунзе" (Василенко О.В.) Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 12 Харків'янин Суботін Ст. М. Від себе і своєї сім'ї придбав медичне обладнання для лікарень 13 ТЦ "Французький Бульвар" Придбано 50 медичних ліжок для лікарень 14 Харків'янин Гиршвельд А. М. Придбав дезінфікуючі засоби для лікарень 15 Харків'янин Чигринов О. і О. Бондаренко. Виділили кошти на придбання медичного обладнання 16 Компанія "ТЕЛКОЗ" Придбано дезінфікуючі засоби для лікарень 17 Компанія "Престиж-Авто" Придбано медичне обладнання для пологового будинку 18 ІБК "Авантаж" Виділені кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 19 АТ "Житлобуд-2" Виділені кошти на придбання медичного обладнання 20 ТОВ "Харківський Молочний Завод" Придбані дезінфікуючих засобів для лікарень 21 Компанія "Укрнафтобуріння" Придбано 2 апарати ультразвукової діагностики для лікарень 22 Харків'янин Котвицький І.О. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 23 Харків'янин Сапронов Ю.О. Придбав апарат ШВЛ для лікарень 24 Трудовий колектив заводу "Турбоатом" Придбано 2 апарати ШВЛ для лікарень 26 Торгові мережі "Клас", "Захоплення","Дігма", "Посад" Виділені продукти для малозабезпечених громадян міста 27 "Харківська Бісквітна Фабрика" Виділені продукти для малозабезпечених громадян міста 28 Компанія "Соллі-Плюс" Придбані концентратори кисню для лікарень 29 Ректор ХНУ ім. Каразіна Бакіров В.С. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 30 Ректор ХНУГХ їм. Бекетова Бабаєв В.Н. Виділив кошти на придбання медичного обладнання для лікарень 31 "Салтівський м'ясокомбінат" Виділені кошти на придбання медичного обладнання для лікарень

Зазначимо, число заражених коронавірусом в Україні зростає з кожним днем. Станом на сьогодні у країні налічується майже 800 хворих. Кількість смертей від COVID-19 склало 20 осіб