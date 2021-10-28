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У Харкові знову смертельна ДТП з Infiniti. На тому ж проспекті

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові вдруге за тиждень сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода на проспекті Гагаріна. Сьогодні ввечері автомобіль Infiniti збив насмерть пішохода.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vgorode.

Інцидент стався буквально на тому ж місці, де 16-річний водій іншого автомобіля Infiniti на повній швидкості протаранив Chevrolet Aveo, в результаті чого загинув водій останнього.

Цього разу, за попередніми даними, за кермом автомобіля Infiniti перебувала дівчина. Під колесами автомобіля загинула жінка-пішоход. Інших подробиць трагедії поки немає.

Нагадаємо, неповнолітнього водія Infiniti, який вчора скоїв смертельну ДТП, відправили до СІЗО.

Батьків 16-річного водія також хочуть притягнути до відповідальності.

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ДТПХарків