У Харкові сьогодні росіяни вбили 6 людей, 31 - поранено: прокуратура завела справу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

11 липня 2022 року близько 10:00 години військові країни-агресора здійснили артилерійський обстріл із реактивних систем залпового вогню по житлових масивах Київського та Салтівського районів Харкова.

Під вогнем окупантів опинилися приватні оселі харків‘ян, торгівельний центр та шиномонтаж. За останньою інформацією, отримала поранення 31 особа, серед них двоє дітей віком 4 та 16 років.

Загинуло шестеро цивільних, серед них 17-річний хлопець зі своїм батьком, які під час обстрілу шиномонтажу проїжджали повз на автомобілі. Від вибуху їхні тіла понівечено.