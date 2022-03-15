RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення

Автор: Роман Мирончук

У понеділок, 14 березня, в Харкові машина волонтерів організації Help Army біля парку Горького потрапила під обстріл російських окупантів, в результаті чого один волонтер загинув, а інша волонтерка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами волонтерки Анжели Денисенко, від важкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення і знаходиться зараз в лікарні.

Зазначимо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.

Увечері 14 березня ракети впали на супермаркет в районі проспекту Гагаріна, центр міста і район Центрального ринку. При цьому в районі Центрального ринку спалахнула пожежа.

Ми також писали про те, що окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти УкраїниХарків