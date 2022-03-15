У Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення

У понеділок, 14 березня, в Харкові машина волонтерів організації Help Army біля парку Горького потрапила під обстріл російських окупантів, в результаті чого один волонтер загинув, а інша волонтерка отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За словами волонтерки Анжели Денисенко, від важкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення і знаходиться зараз в лікарні. Зазначимо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.