У Харкові в результаті обстрілу загинув волонтер, ще одна дівчина отримала поранення

У понеділок, 14 березня, в Харкові машина волонтерів організації Help Army біля парку Горького потрапила під обстріл російських окупантів, в результаті чого один волонтер загинув, а інша волонтерка отримала поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
За словами волонтерки Анжели Денисенко, від важкого поранення загинув 26-річний волонтер Help Army, його колега отримала поранення і знаходиться зараз в лікарні.
Зазначимо, протягом дня 14 березня Харків в черговий раз піддався обстрілу з боку російських військ. У місті неодноразово оголошували повітряну тривогу.
Увечері 14 березня ракети впали на супермаркет в районі проспекту Гагаріна, центр міста і район Центрального ринку. При цьому в районі Центрального ринку спалахнула пожежа.
Ми також писали про те, що окупанти обстріляли село Мілова в Харківській області, спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку.
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