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У Харкові зростає кількість госпіталізованих з отруєнням у мережі ресторанів

Автор: Андрій Василюк

До міських лікарень Харкова з отруєнням після споживання їжі з однієї з мереж ресторанів надійшло 38 дорослих і 16 дітей. Їхній стан - середньої тяжкості.

Про це повідомляє Редпост з посиланням на заступника Харківського міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

За її словами, дорослі проходять лікування у відділенні Міської клінічної лікарні №31, а діти - в дитячій клінічній лікарні №19. Обидва медустанови під час пандемії приймають інфекційних хворих.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що всім поставлений діагноз - ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.

Оновлено на 13:00
Число постраждалих в результаті масового отруєння досягло 57. Повідомляється, що 55 хворих знаходяться в лікарнях міста й області, двоє - на амбулаторному лікуванні.

Як повідомили в міській раді, люди масово отруїлися після відвідування ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

Місцеві ЗМІ зазначають, що велика частина відвідувачів замовляла суші з лососем. В "Якіторія" вже здійснюється внутрішня перевірка.

Як повідомили в поліції, отруєння сталося у двох закладах харчування, розташованих по вулиці Квітки-Основ’яненка. За адресою вулиця Квітки-Основ'яненка, 7, знаходяться два ресторани "Якіторія" та "Мафія".

Сьогодні вранці повідомлялося про 45 госпіталізованих.

Із 17 червня заклади, де отруїлися відвідувачі, не працюють, у них провели дезінфекцію та взяли зразки продуктів.

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