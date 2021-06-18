У Харкові зростає кількість госпіталізованих з отруєнням у мережі ресторанів

За її словами, дорослі проходять лікування у відділенні Міської клінічної лікарні №31, а діти - в дитячій клінічній лікарні №19. Обидва медустанови під час пандемії приймають інфекційних хворих.

Світлана Горбунова-Рубан зазначила, що всім поставлений діагноз - ентероколіт, стан хворих оцінюється як середньої тяжкості, реанімаційних пацієнтів немає.

Оновлено на 13:00

Число постраждалих в результаті масового отруєння досягло 57. Повідомляється, що 55 хворих знаходяться в лікарнях міста й області, двоє - на амбулаторному лікуванні.

Як повідомили в міській раді, люди масово отруїлися після відвідування ресторанів "Якіторія" і "Мафія".

Місцеві ЗМІ зазначають, що велика частина відвідувачів замовляла суші з лососем. В "Якіторія" вже здійснюється внутрішня перевірка.

Як повідомили в поліції, отруєння сталося у двох закладах харчування, розташованих по вулиці Квітки-Основ’яненка. За адресою вулиця Квітки-Основ'яненка, 7, знаходяться два ресторани "Якіторія" та "Мафія".