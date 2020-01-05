У Харкові п'яний водій після ДТП намагався втекти і побився з патрульними

У Харкові по Салтівському шосе ввечері в п'ятницю сталася дорожньо-транспортна пригода з вини п'яного водія, який намагався втекти з місця події. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліцїі.

Зазначається, що в результаті зіткнення автомобілів Volkswagen та Daewoo Lanos 61-річний водій Daewoo вилетів з автівки. 34-річний чоловік, який керував іномаркою у стані алкогольного сп’яніння, намагався втекти з місця ДТП, але йому завадили це зробити перехожі.

Громадяни викликали швидку медичну допомогу та поліцію. В результаті аварії обидва водія отримали тілесні ушкодження. Однак, 34-річний чоловік не йшов на контакт з медиками, поводив себе агресивно, тому обох потерпілих було доставлено до лікарні у супроводі патрульного екіпажу.

У приймальному відділені п’яний водій почав кидатися в бійку з патрульними, в результаті чого один з поліцейських отримав тілесні ушкодження.

Шевченківським відділом поліції вказана подія кваліфікована за ч.2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

За фактом ДТП слідчими СУ ГУНП в Харківській області відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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