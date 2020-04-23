У Харкові п'яний священик влаштував ДТП

У Харкові п'яний священик на автомобілі влаштував аварію і втік з місця ДТП. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що порушником виявився 55-річний протоієрей Української православної церкви (Московського патріархату) Богдан Іванчук. Він є настоятелем Вознесенського храму в Золочеві Харківської області.

За даними поліції, він за кермом Volkswagen спровокував ДТП за участю Lexus на вулиці Клочківській, після чого втік з місця аварії. При затриманні у священика були явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте від тесту він відмовився. У підсумку на водія склали протоколи за втечу з місця аварії, порушення правил дорожнього руху і водіння в стані сп'яніння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Рівненській області в результаті ДТП постраждали поліцейські. За даними поліції, на трасі Городище - Рівне - Старокостянтинів водій BMW X5 врізався в службовий автомобіль поліції Skoda Octavia, який рухався в попутному напрямку. В результаті зіткнення автомобіль правоохоронців злетів у кювет, а позашляховик перекинувся.