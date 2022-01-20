У Харкові п'яний пацієнт напав на бригаду швидкої допомоги

У Шевченківському районі Харкова п'яний хлопець напав на бригаду швидкої допомоги. Притому, що її викликали для надання йому медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області .

"Правопорушником виявився 18-річний громадянин, який перебував у стані алкогольного сп'яніння і поводився агресивно. Бешкетник був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що при наданні медичної допомоги в автомобілі швидкої пацієнт почав бити лікаря і водія.

Нагадаємо, до цього в грудні у Рівному побили лікаря швидкої допомоги, який прибув до кафе на виклик.

А в жовтні 2021 року під Харковом п'яний перехожий напав на бригаду "швидкої" під час госпіталізації пацієнтки.