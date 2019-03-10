У Харкові при проведенні ремонтних робіт загинув робочий

Слюсар отримав термічні опіки третього ступеня

В Харькове на улице Садовой во время проведения ремонтных работ по ликвидации прорыва трубы погиб 57-летний слесарь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что мужчина вместе с напарником находился в тепловой камере. Слесарь начал проводить ремонтные работы с расчетом на то, что горячая вода в трубе была перекрыта. Однако вода находилась под давлением и вследствие ремонтных действий трубу прорвало и окатило мужчину, что привело к телесным повреждениям.

"На место происшествия прибыла бригада скорой неотложной помощи. Мужчина скончался в карете скорой", - сообщили правоохранители.

Киевский отдел харьковской полиции открыл уголовное производство по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) УК, которая предусматривает наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Харькове взорвался газовый баллон, есть погибший. Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода, в результате взрыва погиб 54-летний работник организации.