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У Харкові протестували проти обміну обвинувачених у теракті біля Палацу спорту

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Активісти вимагають не видавати обвинувачених без винесення вироків

У Харкові відбулися протести через внесення до списків на обмін обвинувачених у теракті біля Палацу спорту, внаслідок якого в 2015 році загинули четверо людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Участь у протестах взяли близько 200 представників різних громадських організацій. Акція відбулася під стінами апеляційного суду.

Активісти виступили проти внесення трьох обвинувачених у теракті 22 лютого 2015 року - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького і Сергія Башликова - до списків на обмін з російською стороною.

Учасники акції, серед яких були і родичі загиблих у теракті, вимагають спочатку винести обвинуваченим вирок, і лише потім, у разі необхідності, обмінювати їх на українських громадян, ув’язнених Росією.

Також учасники акції наголошують, що всі троє підозрюваних є громадянами України, тож їх видача Росії, на їхню думку, суперечить українському законодавству. Протести обіцяють продовжувати.

Як відомо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції гідності стався вибух. Унаслідок теракту на місці загинули двоє людей, були поранені ще 11. Згодом двоє поранених померли в лікарні. Серед загиблих – школяр Данило Дідик.

Раніше український омбудсмен Людмила Денісова заявляла, що списки для нового обміну полоненими вже давно передані Росії.

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