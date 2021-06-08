У Харкові на проспекті вибухнула граната, є постраждалі

Інформація про вибух на проспекті Гагаріна надійшла до правоохоронців близько 22:00 від перехожого. На місце події відразу ж виїхали поліцейські.

В результаті вибуху постраждали троє людей. Наразі постраждалим надають медичну допомогу.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного, з ним проводяться оперативні заходи. Поліцейські зараз з'ясовують усі обставини події.

Очевидці опублікували відео з місця події. На відео можна помітити яскравий спалах від вибуху гранати за деревами та те, як звідти біжать постраждалі.