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У Харкові на проспекті вибухнула граната, є постраждалі

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові на проспекті Гагаріна ввечері 8 червня пролунав вибух. За попередніми даними, невідомий підірвав гранату.

Про це повідомила поліція Харкова.

Інформація про вибух на проспекті Гагаріна надійшла до правоохоронців близько 22:00 від перехожого. На місце події відразу ж виїхали поліцейські.

В результаті вибуху постраждали троє людей. Наразі постраждалим надають медичну допомогу.

Правоохоронці вже затримали підозрюваного, з ним проводяться оперативні заходи. Поліцейські зараз з'ясовують усі обставини події.

Очевидці опублікували відео з місця події. На відео можна помітити яскравий спалах від вибуху гранати за деревами та те, як звідти біжать постраждалі.

Нагадаємо, днями під Маріуполем чоловік кинув гранату під припаркований автомобіль. В результаті вибуху постраждали дві людини.

А в середині травня в результаті вибуху боєприпасу постраждала дитина у Сєвєродонецьку.

До цього гранату знайшли на газовій трубі в одній з багатоповерхівок Одеси.

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Новини України ХарківгранатаВибух