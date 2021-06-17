У Харкові сталося масове отруєння, в лікарнях 25 осіб

У Харкові сталося масове отруєння, з діагнозом гастроентероколіт госпіталізовано 25 осіб. Всі вони пов'язують отруєння з їжею з закладу громадського харчування.
Про це йдеться в повідомленні Харківського обласного центру контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.
Повідомляється, що на даний момент зареєстровано 25 випадків отруєння - 19 дорослих і 6 дітей. Пацієнти госпіталізовані та перебувають на стаціонарному лікуванні. Попередній діагноз - гастроентероколіт, середнього ступеня тяжкості.
"Оперативні дані попереднього епідеміологічного розслідування (первинне опитування хворих при госпіталізації) свідчать, що пацієнти пов'язують своє захворювання з вживанням готових страв у закладах громадського харчування Харкова", - йдеться в повідомленні.
Для локалізації та ліквідації спалаху організовано і проводиться епідеміологічне розслідування.
Нагадаємо, раніше в Одеській області сталося масове отруєння в дитячому санаторії. Загалом захворіли 30 дітей.
До цього в Чернівецькій області сталося масове отруєння в дитячому садку. За медичною допомогою звернулися 26 дітей та двоє дорослих.