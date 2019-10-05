У Харкові сталася ДТП за участі швидкої, є постраждалі

У Харкові ввечері 4 жовтня сталася дорожньо-транспортна пригода за участі автомобіля швидкої допомоги, внаслідок чого постраждали 3 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомили в поліції, інцидент стався близько 21:20 по вулиці Шевченка. Попередньо, водій автомобіля Nissan перетинаючи перехрестя не пропустив автомобіль швидкої, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

Зазначається, що в результаті зіткнення автомобілів постраждали 61-річний водій швидкої, а також 57-річна фельдшер та 43-річна санітарка. Постраждалі отримали медичну допомогу.

"Інформація зареєстрована в Київському відділі поліції. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки. Інцидент стався близько 16:15 на автодорозі Львів-Шегині. В результаті аварії постраждали щонайменше 10 людей.

Також РБК-Україна писало, що у Кривому Розі сталася ДТП за участю легкового автомобіля і маршрутки. Автомобіль Daewoo Lanos зіткнувся з маршруткою, в якій знаходилися пасажири. За попередньою інформацією в результаті ДТП постраждали 10 осіб.