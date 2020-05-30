У Харкові сталося ДТП з поліцейськими, є загиблі і постраждалі

У суботу вночі, 30 травня, у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю поліцейського авто і Daewoo Lanos. У результаті аварії загинули дві людини та ще дві постраждали.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

За даними силовиків, ДТП сталася близько 00:20 ночі.

"Водій автомобіля Daewoo Lanos за обставин, які з'ясовуються, несподівано виїхав на смугу зустрічного руху та скоїв зіткнення зі службовим автомобілем Toyota Prius, який рухався в зустрічному напрямку, та після удару загорівся... Один з патрульних, вибравшись з пошкодженого службового автомобіля, почав гасити полум'я автомобільним вогнегасником, проте це не призвело до бажаних результатів, полум'я миттєво охопило Daewoo Lanos", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в результаті аварії пасажир і водій автомобіля Daewoo загинули на місці, а патрульні отримали тілесні ушкодження. Поліцейських госпіталізували в лікарню.

Нагадаємо, раніше на трасі Київ-Харків в Полтавській області перекинувся автомобіль з поліцейськими, в результаті аварії загинула людина.

Також РБК-Україна писало, що у Вінницькій області Mercedes Vito з військовослужбовцями з'їхав з дороги й зіткнувся з деревом, внаслідок ДТП загинули три людини.