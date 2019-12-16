ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Харкові сталося ДТП з пішоходами, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     16.12.2019 - 11:48
У Харкові сталося ДТП з пішоходами, є загиблі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Аварія сталася вночі на вулиці Клочківській

У понеділок, 16 грудня, у Харкові сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як повідомляється, аварія сталася близько 01:30 ночі на вулиці Клочківській, 276.

"Встановлено, що 55-річний водій автомобіля Daewoo Lanos на пішохідному переході скоїв наїзд на двох пішоходів. В результаті аварії до лікарні був доставлений 39-річний чоловік. У медичному закладі він помер. Ще один пішохід, 39-річний чоловік загинув на місці пригоди", - йдеться в повідомленні.

Чи був водій у нетверезому стані - поки невідомо.

Поліція відкрила справу за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Обставини аварії ще встановлюються.

Нагадаємо, раніше в Києві п'яний водій врізався у шлагбаум житлового комплексу та намагався втекти. Чоловік представився працівником СБУ та пообіцяв, що все "вирішить".

Також РБК-Україна писало, що у Харкові чоловік влаштував стрілянину під час конфлікту. Сварка переросла в бійку, під час якої 25-річний чоловік кілька разів вистрілив з пневматичного пістолета в бік компанії.

У Києві п'яний водій врізався у шлагбаум житлового комплексу і хотів втекти У Непалі автобус з індуїстськими прочанами впав у прірву, є жертви
Новини України ДТПХарків
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся