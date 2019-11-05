У Харкові сталася стрілянина, є постраждалий

У Харкові на вулиці Валентиновская сталася стрілянина, один чоловік отримав кульове поранення в живіт і доставлений в лікарню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції в Харківській області.

Як повідомили в поліції, стрілянина сталася 5 листопада близько 19:00 на вулиці Валентиновская. Чоловіка з кульовими пораненнями живота, передпліччя та ноги доправили до лікарні.

"За словами очевидців, було встановлено, що у спортивного клубу стався конфлікт з подальшою стріляниною. В результаті події також було пошкоджено автомобіль "Mitsubishi". З місця події співробітники поліції вилучили гільзи та кулі, які будуть направлені на експертне дослідження", - йдеться в повідомленні поліції.

Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Всі обставини події встановлюються.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Харкові сталася перестрілка на вул. Клочківській. В результаті інциденту загинула свідок у справі Вороненкова, також був госпіталізований ще один чоловік.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Києві невідомі обстріляли швидкісний трамвай. Розслідуванням інциденту займається поліція.