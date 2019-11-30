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У Харкові стався вибух в гаражі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події     30.11.2019 - 12:35
У Харкові стався вибух в гаражі, є загиблі
Фото: на місці вибуху (hk.npu.gov.ua)

В результаті події загинули 3 людини

У Харкові вранці 30 листопада стався вибух в гаражі на вулиці Зеленодольській, який спричинив загибель 3 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу місцевої поліції.

За даними поліції, правоохоронці отримали повідомлення про пожежу в гаражному кооперативу в Індустріальному районі близько 5:30 ранку. Попередньо встановлено, що сталося загорання гаража, я в якому знаходився автомобіль "ВАЗ 2108".

Зазначається, що пожежа спричинила вибух газового балону та обвалення бетонного перекриття. Під завалами рятувальники виявили 3 обгорілі тіла, особи загиблих наразі встановлюються.

"Інформація про подію зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали в поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі сталася пожежа в житловій багатоповерхівці. Загорання сталося вранці 28 листопада в одній з квартир на 5-му поверсі будинку. В результаті пожежі загинули 2 людини, в тому числі 3-річна дівчинка.

Як писало РБК-Україна, впродовж 26 листопада в Україні сталося 134 пожежі в житловому секторі, в яких загинуло сім осіб. Від початку року на пожежах в Україні загинуло понад 1540 осіб.

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