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У Харкові прогриміли вибухи

Фото: У Харкові прогриміли вибухи (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 16 серпня, жителі Харкова почули вибухи. Після них було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними місцевих ЗМІ, у Харкові жителі почули вибухи. Через пару хвилин в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укриттях. Наразі інформації щодо постраждалих людей немає. Міська влада також не коментувала вибухи.

Оновлено

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що росіяни знову обстріляли Салтівку.

"Багатостраждальна Салтівка знову під обстрілом. Потраплення РСЗВ у землю біля житлового будинку. Вибиті вікна, посічені стіни. Потерпілих попередньо немає", - написав він.

Також він додав, що ніч - вже звичний час для атак окупантів по Харкову і попросив жителі бути обережними.

Нагадаємо, що сьогодні вибухи пролунали у Харкові, Миколаєві та Херсоні.

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