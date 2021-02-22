У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Оголошено операцію "Сирена"

У Шевченківському районі Харкова посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Правоохоронці оголосили операцію "Сирена" для затримання причетних до злочину.
Близько 20-ї години поліцейські отримали інформацію про звуки стрілянини по вулиці Отакара Яроша.
На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.
"Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена". Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявили в поліції.
Нагадаємо, минулого тижня у Львові сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждав чоловік, його госпіталізували.
Також РБК-Україна писало, що в Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево. Тоді поранення отримала одна людина.