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У Харкові посеред вулиці застрелили чоловіка. Оголошено операцію "Сирена"

Автор: Дмитро Левицький

У Шевченківському районі Харкова посеред вулиці сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Правоохоронці оголосили операцію "Сирена" для затримання причетних до злочину.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харкова.

Близько 20-ї години поліцейські отримали інформацію про звуки стрілянини по вулиці Отакара Яроша.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Вони встановлюють особу загиблого, здійснюють огляд місця події, збирають речові докази, встановлюють та опитують свідків.

"Для затримання осіб, причетних до злочину, введено в дію поліцейську операцію "Сирена". Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - заявили в поліції.

Нагадаємо, минулого тижня у Львові сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждав чоловік, його госпіталізували.

Також РБК-Україна писало, що в Закарпатській області сталася стрілянина у місті Мукачево. Тоді поранення отримала одна людина.

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Новини України ХарківСтрільба
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