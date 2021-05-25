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В Харкові посеред вулиці напали на журналіста. Поліція відкрила кримінальне провадження

Автор: РБК-Україна

У Харкові напали на журналіста, який виконував редакційне завдання. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі поліції.

Так, журналіст по проспекту Ювілейному, виконуючи редакційне завдання, поставив кілька питань посадовцю міськради. Після чого невідомі чоловіки почали перешкоджати здійснювати його роботу - журналіста витісняли та штовхали.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності. Найбільше інцидентів зафіксували у лютому.

Раніше повідомлялося, що в 2020 році зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.

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