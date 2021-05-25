В Харкові посеред вулиці напали на журналіста. Поліція відкрила кримінальне провадження

У Харкові напали на журналіста, який виконував редакційне завдання. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомили у прес-службі поліції .

Так, журналіст по проспекту Ювілейному, виконуючи редакційне завдання, поставив кілька питань посадовцю міськради. Після чого невідомі чоловіки почали перешкоджати здійснювати його роботу - журналіста витісняли та штовхали.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.