В Харкові посеред вулиці напали на журналіста. Поліція відкрила кримінальне провадження
У Харкові напали на журналіста, який виконував редакційне завдання. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Про це повідомили у прес-службі поліції.
Так, журналіст по проспекту Ювілейному, виконуючи редакційне завдання, поставив кілька питань посадовцю міськради. Після чого невідомі чоловіки почали перешкоджати здійснювати його роботу - журналіста витісняли та штовхали.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі. Проводиться досудове розслідування", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, протягом трьох місяців 2021 року українські журналісти 21 раз зазнавали фізичної агресії під час професійної діяльності. Найбільше інцидентів зафіксували у лютому.
Раніше повідомлялося, що в 2020 році зафіксовано 74 випадки фізичної агресії щодо журналістів.