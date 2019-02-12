У Харкові поліція затримала підозрюваного у вбивстві таксиста

Зловмисник був напідпитку і вдарив потерпілого ножем

В Харькове полицейские по "горячим следам" установили личность злоумышленника, который вчера, 11 февраля, убил мужчину недалеко от вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы полиции Харьковской области.

Как отмечается, подозреваемым в убийстве оказался 50-летний безработный, ранее не судимый мужчина, который постоянно злоупотреблял спиртным.

Информация о том, что тело мужчины обнаружили с признаками насильственной смерти на улице Вокзальной, поступило в полицию 11 февраля в 12:43. Выездом на место происшествия полицейские установили личность погибшего, свидетелей и приметы подозреваемого в совершении преступления.

На поиски злоумышленника был ориентирован весь личный состав харьковской полиции.

Следователи установили, что в тот день между ним и 55-летним потерпевшим, с которым они были знакомы, в салоне автомобиля возник конфликт. Спорили за антисоциальный образ жизни правонарушителя. И в этот раз он был пьян. Ему не понравились слова водителя, он схватил нож, который принадлежал таксисту, и нанес потерпевшему проникающий удар в грудную клетку и резаную рану шеи. После этого злоумышленник скрылся с места преступления. Оперативники нашли его у родственников, которые живут в Основянском районе.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находится в изоляторе временного содержания.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, в Харькове 11 февраля полиция обнаружила тело 55-летнего мужчины с признаками насильственной смерти на улице Вокзальной.

РБК-Украина писало, что в Киеве на бульваре Леси Украинки сегодня, 12 февраля, мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья, полицейские устанавливают обстоятельства и причины инцидента.