У Харкові поліція затримала підозрюваного у вбивстві таксиста

Фото: місце події (hk.npu.gov.ua)

Зловмисник був напідпитку і вдарив потерпілого ножем

У Харкові поліцейські за "гарячими слідами" встановили особу зловмисника, який вчора, 11 лютого, вбив чоловіка неподалік вокзалу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби поліції Харківської області.

Як зазначається, підозрюваним у вбивстві виявився 50-річний безробітний, раніше не судимий чоловік, який постійно зловживав спиртним.

Інформація про виявлення тіла чоловіка з ознаками насильницької смерті на вулиці Вокзальній надійшла до поліції 11 лютого о 12:43. Виїздом на місце події поліцейські встановили особу загиблого, свідків та прикмети підозрюваного у скоєнні злочину.

На пошуки зловмисника був орієнтований весь особовий склад харківської поліції.

Слідчі встановили, що того дня між ним і 55-річним потерпілим, з яким вони були знайомі, в салоні автомобіля виник конфлікт. Сперечалися через антисоціальний спосіб життя правопорушника. І цього разу він був напідпитку. Йому не сподобалися слова водія, він схопив ніж, який належав таксисту, і наніс потерпілому проникаючий удар у грудну клітину та різану рану шиї. Після цього зловмисник зник з місця злочину. Оперативники знайшли його у родичів, які мешкають в Основ’янському районі.

На даний час зловмисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Найближчим часом суд обере йому міру запобіжного заходу.

Нагадаємо, у Харкові 11 лютого поліція виявила тіло 55-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті на вулиці Вокзальній.

РБК-Україна писало, що у Києві на бульварі Лесі Українки сьогодні, 12 лютого, чоловік двічі вистрілив із мисливської рушниці, поліцейські встановлюють обставини і причини інциденту.