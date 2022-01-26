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У Харкові поліцейська влаштувала потрійну ДТП з постраждалими

Автор: Артем Горовенко

У Харкові співробітниця поліції влаштувала потрійну аварію, в результаті якої є постраждалі. Водії трьох автомобілів отримали забої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що інцидент стався на вулиці Клочківській. За даними поліції, 35-річна водійка BMW на слизькій дорозі не впоралася з керуванням, виїхала на зустрічну смугу і врізалася в Volkswagen Transporter і ВАЗ-21104. Учасники аварії отримали легкі тілесні ушкодження.

"За кермом BMW перебувала поліцейська, вона була твереза, перебувала поза службою і керувала приватним автомобілем. Для з'ясування всіх обставин події Харківським райуправлінням поліції №3 призначено службове розслідування", - йдеться в повідомленні.

Фото: ДТП у Харкові(hk.npu.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Дніпрі сталася аварія за участю фури Volvo і маршрутки "Богдан", в результаті неї постраждав пасажир маршрутного таксі.

А днями на трасі під Києвом автомобіль влетів під фуру, загинули особи.

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ДТПХарків