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У Харкові з підозрою на коронавірус помер чоловік

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 18:56
У Харкові з підозрою на коронавірус помер чоловік
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В області зафіксовано 15 підозр на коронавірус

У Харкові з підозрою на коронавірусну інфекцію помер чоловік. Про це повідомили у Департаменті інформації та масових комунікацій Харківської обласної державної адміністрації, передають місцеві ЗМІ.

Чоловіка госпіталізували з симптомами коронавирусной хвороби, проте врятувати його не вдалося. Відомо, що померлий - з Харківського району, безробітний.

Крім того, станом на вечір 2 квітня виявили підозру на коронавірус у дошкільника з села Лозове (Харківська область), який був за кордоном. Зараз він знаходиться на самоізоляції.

Підозра на вірус також є у чоловіка віком до 30 років. Він за кордон не їздив, зараз знаходиться в інфекційному відділенні.

Всього в регіоні зафіксовано 15 підозр на коронавірус, лабораторно підтверджено один випадок COVID-19.

Нагадаємо, за останніми даними Міністерства охорони здоров'я в Україні підтверджені 804 випадку коронавірусу, з них 20 - летальних, 13 пацієнтів, що видужали. За останню добу виявили 135 нових випадків.

Крім того, у Рівненській області четверо пацієнтів з коронавірусом знаходяться в реанімації. У Рівненському обласному лабораторному центрі за допомогою ПЛР-тестів зараз перевіряють 24 підозри на COVID-19.

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