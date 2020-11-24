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У Харкові перехворіла COVID-19 скоїла суїцид

Автор: Андрій Козловський

У Харкові жінка, яка раніше перехворіла COVID-19, впала з шостого поверху будівлі Держпрому. Від отриманих травм вона загинула на місці події.

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Про це повідомляє "Суспільне".

Як повідомляється, тіло загиблої жінки виявили працівники установи. За попередніми даними, їй було 52 роки і вона працювала в управлінні Пенсійного фонду на шостому поверсі.

Речник Харківської поліції Олена Баранник повідомила, що правоохоронці провели огляд місця події, вилучили речові докази, опитали свідків. Після цього, слідчі Шевченківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу з позначкою "самогубство".

Нагадаємо, у Київській міській клінічній лікарні №12 вчинила самогубство жінка, яка лікувалася від коронавірусу.

Крім того, в Сумській області 11 листопада в одній з лікарень Глухівського району сталося самогубство пацієнтки з підтвердженим COVID-19.

Також РБК-Україна писало, що у жовтні за один тиждень сталися два випадки самогубства пацієнтів з COVID-19 у лікарнях Києва. Обидва пацієнти вистрибнули у вікно та загинули від отриманих травм.

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