У Харкові пацієнт з COVID-19 випав з вікна лікарні і загинув

У чорнобильському диспансері в Харкові випав з вікна пацієнт, заражений коронавірусом. Смертельний інцидент стався у день виборів, 25 жовтня, близько 9:00.

Про це повідомила директор диспансеру Ірина Пирогова, передає "Суспільне".

Пацієнту було 69 років. Він перебував у реанімації з підтвердженим COVID-19.

Що саме сталося - директор не знає. На місці працює поліція. Тіло загиблого забрали судмедексперти.

У день місцевих виборів 25 жовтня на території диспансеру працює спецділянку. У відділенні для заражених коронавірусом повинні були проголосувати 57 пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися.

Нагадаємо, раніше в Києві в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом відбулися два самогубства за тиждень. За цим інцидентів поліція відкрила кримінальні провадження.

Зазначимо, що в столиці це вже друга хвиля самогубств. наприкінці вересня також загинули кілька пацієнтів, у яких був діагностований COVID-19.