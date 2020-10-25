ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Харкові пацієнт з COVID-19 випав з вікна лікарні і загинув

Харків , Неділя 25 жовтня 2020 12:19
У Харкові пацієнт з COVID-19 випав з вікна лікарні і загинув
Фото: пацієнт у лікарні (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

У чорнобильському диспансері в Харкові випав з вікна пацієнт, заражений коронавірусом. Смертельний інцидент стався у день виборів, 25 жовтня, близько 9:00.

Про це повідомила директор диспансеру Ірина Пирогова, передає "Суспільне".

Пацієнту було 69 років. Він перебував у реанімації з підтвердженим COVID-19.

Що саме сталося - директор не знає. На місці працює поліція. Тіло загиблого забрали судмедексперти.

У день місцевих виборів 25 жовтня на території диспансеру працює спецділянку. У відділенні для заражених коронавірусом повинні були проголосувати 57 пацієнтів, які не можуть самостійно пересуватися.

Нагадаємо, раніше в Києві в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом відбулися два самогубства за тиждень. За цим інцидентів поліція відкрила кримінальні провадження.

Зазначимо, що в столиці це вже друга хвиля самогубств. наприкінці вересня також загинули кілька пацієнтів, у яких був діагностований COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події КоронавірусХарків

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся