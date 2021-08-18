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У Харкові відкрили новий центр масової вакцинації від COVID

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Харків, Середа 18 серпня 2021 15:38
У Харкові відкрили новий центр масової вакцинації від COVID Фото: у Харкові відкрили новий центр масової вакцинації від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 18 серпня, в Харкові відкрили новий центр вакцинації від коронавірусу. Щеплення тепер можна отримати в Національному університеті ім. В. Н. Каразіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Харківської ОДА.

На сьогоднішній день в Харківській області працює 25 центрів вакцинації, також в регіоні отримати щеплення можна в 154 пунктах щеплення.

Центр вакцинації в університеті Каразіна розташований в північному корпусі університету (площа Свободи, 6).

Центр працює з 9: 30 до 17: 00 з Понеділка по суботу. У центрі можна отримати щеплення вакцинами Pfizer і Coronavac.

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