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У Харкові окупанти обстріляли екопарк: загинув підліток

Екопарк Фельдмана (facebook.com.FeldmanEcopark)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 5 травня, в Харкові в екопарку Фельдмана під обстріли потрапили працівники та волонтери, які намагалися евакуювати тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву власника екопарку Олександра Фельдмана.

В результаті обстрілів загинув 15-річний підліток. Також ще двоє працівників отримали тяжкі поранення.

"Під час евакуації африканських буйволів із Фельдман Екопарк під обстріл потрапила команда наших співробітників та волонтерів. Одна людина загинула. Двоє людей отримали тяжкі поранення. За їхнє життя борються лікарі. Загиблому хлопцеві було лише 15 років. Він допомагав батькам у годівлі та евакуації тварин", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що ще з початку російської агресії загинули 6 працівників та волонтерів екопарку.

Раніше ми повідомляли, що під Харковом окупанти обстріляли фабрику.

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