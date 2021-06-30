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У Харкові невідомий вчинив стрілянину і зник: є поранений

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 30 червня у Московському районі Харкова невідомий влаштував стрілянину і втік. Внаслідок інциденту постраждала одна людина.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

"30 червня о 09:30 до поліції надійшло повідомлення, що на вулиці Джерельній невідомий зробив декілька пострілів з невстановленої зброї у чоловіка", - йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, 31-річний потерпілий отримав поранення в області шиї. Його госпіталізовано до Харківської міської клінічної лікарні.

Наразі по місту введена в дію поліцейська операція "Сирена".

Проводиться огляд місця події та вживаються заходи щодо встановлення особи, причетної до скоєння злочину.

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СтрільбазброяперехватХарків