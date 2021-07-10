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У Харкові невідомі влаштували стрілянину по трамваю з пасажирами

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 10 липня, в Харкові невідомі влаштували стрілянину по трамваю з пасажирами. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мерії Харкова.

Повідомляється, що інцидент стався в другій половині дня на вулиці Полтавський Шлях - при русі в напрямку центру невідомі обстріляли з пневматичної зброї трамвай маршруту №3.

"Ніхто з пасажирів не постраждав. На місце події були викликані правоохоронці, складено протокол", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки стрілянини по трамваю в Харкові (t.me/police_kh_region)

У поліції зазначили, що проводять перевірку. За їх інформацією, стріляв один чоловік, в результаті пошкоджено скло і двері в першому вагоні трамвая. Встановлюються всі обставини події.

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ХарківтрамвайСтрільба